Turn The Light ON #121 & #122 – L’amour Médecin et Ici Nougaro

Episode #122 – Ici Nougaro de Charif Ghattas et Grégory Montel





Claude Nougaro. Non, comédien sur le déclin, habité par le chanteur dont il se rêve le sosie. Un air de biopic, un portrait en double teinte, avec l’emprunt et l’empreinte des mots de. Non, Ici Nougaro n’est pas une pièce sur la trajectoire du poète qui lui donne son nom. C’est dans le personnage de Mathias, interprété par Grégory Montel, qu’elle s’incarne : un, habité par le chanteur dont il se rêve le sosie.

Une scène mi-ombre mi-lumière, entre 2 jeux de projecteurs, apparaît derrière une tenture semi-opaque Jacques, un accordéoniste virtuose ; ce sont les notes de Lionel Suarez.

C’est ce duo de scène que reçoit Radio Grenouille dans son studio. Lionel Suarez et Grégory Montel vouent un amour sincère pour l’oeuvre de ce poète célèbre. Charif Ghattas, en complice, a écrit une pièce sur-mesure, mêlant lyrisme et monologue à 2 voix – l’un avec des mots, l’autre avec le chant de l’accordéon. Un entretien sur la belle et délicate composition de ce duo, la question de la légitimité en tant qu’artiste, et Nougaro.

Ici Nougaro, une création de Charif Ghattas et Grégory Montel avec Lionel Suarez par Les Théâtres, à découvrir au théâtre des Bernardines à Marseille, du vendredi 13 au samedi 28 janvier à 20h et les mercredis à 19h. Réalisation : Djilali Hammiche

Animation : Léna Rivière

Photographie : Pierre Gondard

Episode #121 – L’Amour Médecin de Jean-Louis Martinelli

Des médecins charlatans, un père abusif et une jeune fille amoureuse en dépression avec l’amour comme remède. C’est ce que proposait Molière dans la pièce appelée Médecin malgré lui en 1665.

Dans l’Amour Médecin, le metteur en scène Jean-Louis Martinelli et le costumier Christian Lacroix ont travaillé ensemble pour revisiter une pièce théâtrale incontournable. Cette comédie-ballet moderne et musicale se dote de costumes audacieux : plumes, corsets, converses et crocs investissent la scène pendant un peu d’une heure.

Au micro, Jean-Louis Martinelli et la comédienne Martine Schambacher échangent autour du soin porté aux costumes, de l’intemporalité de la pièce et des lectures contemporaines possibles.

Une pièce proposée par Les Théâtres du 12 janvier au 21 janvier 2023 au théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence. Réalisation & animation : Solane Bouilland

