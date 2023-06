En 2022, une première saison en 4 épisodes avait été réalisée pour tenter de définir le 3 bis f, centre d’art singulier au cœur du centre psychiatrique Montperrin.

Après l’exploration d’entre ses murs, son jardin, la création hospitalière et sa soirée astrale, restent d’autres facettes inexplorées. L’hôpital abrite le 3 bis f, celui-ci habite l’hôpital, ou peut-être l’inverse ? Dynamique complexe dans laquelle l’art et le soin s’entremêlent, soigné et soignant ont parfois les mêmes visages.

Premier épisode de cette deuxième saison documentaire, Depuis les fenêtres de Montperrin.