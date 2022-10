« Je Joue », série radiophonique dans l’intimité des pratiques musicales

« Je Joue », série radiophonique en six épisodes.

Comment choisit-on de faire d’une pratique musicale un métier ? Comment l’entourage réagit-il ? Quelles difficultés ? Quels plaisirs ? Comment se sent-on à sa place ? Quels rapports à la scène et au travail ?

Dans le prolongement du spectacle « Bien, reprenons », divagation autobiographique de Roman Gigoi-Gary, une dizaine de musicien.es du territoire marseillais se racontent au micro.

Une série réalisée par Roman Gigoi-Gary du Détachement International du Muerto Coco et Margaux Wartelle de Radio Grenouille – Euphonia.

Avec la participation de :

Anne-Laure Carette / Sam Karpienia / Alice Martinez / Juliette Rillard / Jérôme Bernaudon / François Wong / Aurélia Nardini / Cathy Heiting / Medhi Haddjeri / Fred Picho / Samuel Bobin.

Une série coproduite par le Théâtre Joliette, scène conventionnée Art et création, le Détachement International du Muerto Coco et Radio Grenouille – Euphonia.

Un Radio Tétârds spécial avec Roman du Muerto Coco !

Les élèves de CM1 (Classe Horaires Aménagés Musique) de l’école du Cours Julien nous présentent leurs instruments, pourquoi ils jouent de la musique, chantent et nous racontent tout sur les ateliers réalisés avec le musicien Roman Gigoi-Gary !





Cette émission a été enregistrée avec les élèves de CM1 en cursus CHAM de l’école du Cours Julien et leur institutrice, Solenn Borhauser, dans le cadre d’une série d’ateliers menés en collaboration avec le Théâtre Joliette, Scène conventionnée art et création – expressions et écritures contemporaines à Marseille, l’artiste Roman Gigoi-Gary, du Détachement International du Muerto Coco et Radio Grenouille.