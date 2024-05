DJ et productrice marseillaise, Milla Necchella promeut les artistes féminines et minoritaires. En 2022, elle fonde Sororo-Club pour lutter contre les inégalités de genre avec des événements, conférences, émissions de radio et ateliers.

Elle lance aussi Sororo-Lab, un programme de professionnalisation pour DJ locales, soutenu par le Cabaret Aléatoire et le Centre National de la Musique. En 2023, elle co-fonde Bass Juice Connexion, un collectif sans hommes cisgenres, et co-programme le festival Oh Plateau ! en Ardèche.

Mila propose des sets hybrides et énergiques, explorant divers styles musicaux, et rendant hommage à la scène UK, la club music de l’East Coast, et la scène club d’Amérique Latine.

Charlotte Boisselier alias Cate Hortl a toujours été partagée entre l’énergie des clubs et les mélodies envoûtantes de la pop sombre. Après des tournées intensives avec les duos Ambeyance et Oktober Lieber, elle lance enfin son projet solo, Cate Hortl. Ce nouvel alias fusionne italo moderne, dark pop et techno extatique.