Au cœur du domaine verdoyant de Fontblanche à Vitrolles se trouve la maison relais. Il s’agit d’un dispositif d’État de logements privatifs avec des parties communes, les personnes qui peuvent accéder à ces appartements obtiennent non seulement un habitat sans limitation de durée mais aussi un accompagnement social. A destination de personnes en situation de précarité et d’isolement, les travailleurs et travailleuses qui les suivent ont pour mission de les aider à tendre vers une autonomie. Entre les résident·es et les salarié·es se noue un lien singulier du fait de la durée des suivis, mais aussi de la proximité qu’induit ce lieu de vie et des activités qui le rythment.