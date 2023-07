Crédits et remerciements :

Un projet rendu possible grâce au soutien et au financement de la Cité Educative Marseille Territoire les Docks.

Avec la participation d’Anne-Charlotte Vilmus architecte du Studio Waouh ! , réalisatrice et enseignante à l’ESDAC et à l’université d’Aix-Marseille, d’Ingrid Tafère fondatrice de l’association Pragma et de Nelly Flecher de Grenouille -Euphonia.

Un grand merci à Françoise Manson pour ses illustrations.

Merci à Alina, Clémentine, Ani, Noox, Annette, Antoine, Théo et Marion, de Radio Grenouille, pour leur contribution au projet.

Avec la complicité du Cabanon Vertical ainsi que des Grandes Tables.

Enfin, on remercie chaleureusement l’école Felix Pyat, et plus particulièrement ses enseignants Andréa, Nathalie et Nicolas et Zawad la directrice et bien sûr, les enfants de CE2 et CM1.