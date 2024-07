L’année dernière, une architecte, une philosophe et une réalisatrice radio embarquait l’école Félix Pyat de février à juin 2023 et plus particulièrement les CE2 et CM1, dans la pré-figuration d’une rue aux enfants. Le projet s’appuyait sur les travaux du pédagogue Francesco Tonucci et ce qui était en jeu, c’était de faire la ville à partir des envies, motivations et besoins des enfants pour une (r)évolution urbaine, parce qu’une ville bonne pour les enfants est une ville bonne pour chacun.e, comme le dit si bien Francesco.

À NOUS LA RUE c’était un projet porté par Radio Grenouille-Euphonia, dans le cadre de la Cité Educative Marseille territoire Les Docks.