Du théâtre pour les oreilles

Janvier 2021, les théâtres sont fermés mais les artistes ont la parole.

Retrouvez deux entretiens Turn The Light On, l’émission de la Grenouille dédiée aux arts de la scène.

Entretien Marie Vauzelle, metteur en scène et artiste accompagnée par les Théâtres Gymnase Bernadine, et Louise Arcangioli, comédienne. En création au mois de janvier au théâtre des Bernardines pour « Maelstrorm », une pièce écrite par Fabrice Melquiot.

Née sourde, Véra, 14 ans, est éconduite par son amoureux. Peut-on exister par sa différence, en faire une force ? Au coin d’une rue, au coeur d’une grande ville indifférente, la jeune fille laisse éclater sa tristesse, sa colère et son désir de vivre. Une parole fulgurante qui exprime les tourments et les espoirs d’adolescents qui voudraient pouvoir vivre ensemble et rester singuliers. Infos ici.





Entretien avec François Cervantes, auteur et metteur en scène. En création pour son spectacle « Le Cabaret des absents » au Théâtre du Gymnase et Dominique Bluzet, directeur des Théâtres.

Dans les années 70, sous Gaston Defferre, le Théâtre du Gymnase est laissé à l’abandon. Il va être sauvé par Armand Hammer, un milliardaire américain amoureux des arts et connu, pour la construc- tion du site pétrolier de Fos-sur-mer. Cette histoire vraie est le point de départ de la fiction écrite et mise en scène par François Cervantes. Pour faire renaître l’âge d’or du Gymnase, il convoque l’esprit cabaret et carnavalesque. En filigrane s’esquisse le portrait des grandes cités et un hommage au joyeux pluriculturalisme de Marseille. Infos ici.





