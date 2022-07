Manifesto XXI est un média implanté entre Marseille et Paris, engagé dans la lutte pour l’indépendance de la presse et la diffusion de contenus de qualité sur Internet. Il prend le parti du combat féministe intersectionnel, écologique et LGBTQIA+ et croit que seule la pluralité des représentations dans les médias donnera lieu à une plus grande justice sociale.

Le festival des Rencontres à l’Echelle s’est tenu à Marseille du 8 au 18 juin. Cette 17ème édition mettait en avant des projets scéniques multiples, originaires du pourtour méditerranéen et du continent africain. Avec plus d’une vingtaine de représentations, ces performances racontent chacune à leur façon des histoires riches et donnent la parole à celleux qu’on a trop peu l’habitude d’entendre. Nous avons eu la chance de réunir trois artistes du festival lors d’une émission.

Comment raconter l’histoire de son pays, quand nombre des archives qui existent en sont des représentations orientalistes et coloniales ? Peut-on transmettre l’histoire d’une danse, si traditionnelle et fantasmée soit-elle, lorsque celle-ci n’a pas été théorisée, et qu’elle est de plus en plus décriée ?

Et comment comprendre d’où l’on vient, lorsque nos parents ont quitté leur pays d’origine, mais sont encore emprunts de la mélancolie du départ ? Enfin, comment se construit-on en tant que personne queer dans des pays qui offrent peu de modèles de diversité ?

Pendant une heure, les journalistes Soizic Pineau et Lila Le Clanche ont échangé avec Alexandre Paulikevitch, Randa Mirza et Hatice Özer, trois auteurices représenté·es par le festival des Rencontres à l’Échelle, pour aborder ces questions de transmission, d’archives et de mémoire, mais aussi de tradition — très présentes dans leurs pièces respectives.

Crédits

Animation et écriture : Soizic Pineau et Lila Le Clanche

Réalisation : Djilali

Montage : Soizic Pineau

Musique et habillage sonore : Max Deleus / @heavenklank

Merci à Radio Grenouille pour l’accueil

Un podcast Manifesto XXI produit en collaboration avec le festival des Rencontres à l’Echelle.