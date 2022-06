Le 3 bis f, asile de création contemporaine

Asile, un mot qui comporte plusieurs sens. Le plus commun et daté, un lieu d’enfermement pour les personnes qu’on disait folles. Mais aussi celui de l’abri, du refuge. Une série documentaire de 4 épisodes pour 4 facettes du 3 bis f, un centre d’art singulier au sein du centre hospitalier psychiatrique Montperrin à Aix en Provence.

Visuels d’Eugénie Fizet

Episode 1 : Arrivée au 3 bis f

Claire et Laureline travaillent à la médiation et à la communication du 3 bis f, un centre d’art fondé en 1983 dans les murs d’un ancien pavillon d’enfermement au coeur du centre hospitalier psychiatrique Montperrin à Aix en Provence. Récemment embauchées, elles croisent les regards sur les subtilités et les complexités de ce lieu, à la fois unité fonctionnel de l’hôpital et centre d’art indépendant. Tina et Charly, jeunes artistes en résidence de recherche au sein du 3 bis f, témoignent du rapport à la création et de leur lien avec les publics lors des ateliers, ouverts à toutes et à tous sans distinction.

Une série documentaire Radio Grenouille-Euphonia réalisée par Léna Rivière, en co-production avec le 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national.