09h20 : divorce | Un documentaire de création d’Emmanuel Vigier

« J’ai trouvé un agenda dans la rue à Marseille.

Au début, je ne connais pas le nom de sa propriétaire. Et puis un jour, je le découvre sur la première page.

Je commence à enquêter sur la vie d’une femme avec celles et ceux qui l’ont connue de près.

C’est une histoire de musique, d’injustice et de chute sociale. Un portrait sonore fabriqué en complicité avec Gery Petit. »

Emmanuel Vigier 09h20 : Divorce est lauréat de la bourse Brouillon d’un rêve sonore de la SCAM 2021.

Il est en lice pour le prix Grandes Ondes du festival Longueur d’Ondes.

Deux émissions, animées dans le cadre des 40ans de Radio Grenouille par Mélanie Masson et Emmanuel Vigier, accompagnent cette sortie :

1| À l’occasion des 40 ans de la radio, de ce bel anniversaire et de la sortie du documentaire “9h20, divorce” d’Emmanuel Vigier, nous avions très envie de discuter des archives, de leur force, leur importance…

De la nécessité aussi de se souvenir de ce qui a été, de ce qui se raconte dans la grande symphonie de la mémoire collective. Nous avions aussi envie de parler de bande FM, de radio média poétique et de proximité par excellence.





Avec

* Nicolas Horber, délégué général de Radio Campus France

* Zoë Carle, maîtresse de conférence à l’université de Paris 8, docteure en

littérature comparée, auteure de “Poétique du slogan révolutionnaire”

* Fabrice Lextrait, ancien directeur et cofondateur de la Friche La Belle de Mai, à

Marseille, auteur des “Nouveaux territoires de l’art” en 2005 et “La Friche, terre de culture” en 2017

* Jean-Baptiste Imbert, Technicien-Réalisateur à Radio Grenouille; participe et accompagne de nombreuses productions radio et documentaires.

2| Journalisme et éthique, les femmes et la radio, les questions de genre dans les médias hier et aujourd’hui, l’homophobie, comment dire, que dire, que s’autoriser à dire ?





Avec

* Clémence Fulleda, journaliste à Radio France

* Emmanuelle Carinos, doctorante en sciences sociales à l’université Paris 8

* Lucie Geffroy, journaliste indépendante, co-fondatrice et rédactrice en chef de la revue La déferlante

* Zo. Après quelques passages au micro et dans différents webzines, zo. rejoint

L’Abcdr du Son en 2006.