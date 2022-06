Le 3 bis f, asile de création contemporaine

Asile, un mot qui comporte plusieurs sens. Le plus commun et daté, un lieu d’enfermement pour les personnes qu’on disait folles. Mais aussi celui de l’abri, du refuge. Une série documentaire de 4 épisodes pour 4 facettes du 3 bis f, un centre d’arts singulier au sein du centre hospitalier psychiatrique Montperrin à Aix en Provence.

Une série documentaire Radio Grenouille-Euphonia réalisée par Léna Rivière,avec l’appui au montage de Matis Vocanson. Une co-production réalisée avec le 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national.

Episode 1 : Arrivée au 3 bis f





Claire et Laureline travaillent à la médiation et à la communication du 3 bis f, un centre d’arts fondé en 1983 dans les murs d’un ancien pavillon d’enfermement au coeur du centre hospitalier psychiatrique Montperrin à Aix en Provence. Récemment embauchées, elles croisent les regards sur ce lieu singulier, à la fois unité fonctionnelle singulière de l’hôpital et centre d’arts indépendant.

Tina et Charly, jeunes artistes en résidence de recherche au sein du 3 bis f, témoignent du rapport à la création et de leur lien avec les publics lors des ateliers, ouverts à toutes et à tous sans distinction.

Episode 2 Le jardin qui fait lien





Le cœur du 3 bis f est son jardin d’art et d’essai, autrefois cour et depuis 2020 devenu un jardin participatif méditerranéen avec l’appui des paysagistes Stanislas Alaguillaume et Isabelle Jacquelin.

Autour d’une tisane ou pour participer à l’une des sessions de jardinage organisées deux mercredis par mois, les usagers et usagères du centre hospitalier psychiatrique Montperrin se rencontrent… Internes ou externes à son enceinte, soignant·e·s, salarié·e·s ou artistes résident·e·s et de passage au 3 bis f.

Au travers d’une visite botanique par Stanilas, des expressions implicites sur ce qui définit la folie et les liens avec la psychiatrie. Jasmine Lebert, directrice générale et directrice artistique spectacle vivant, raconte ceux tissés avec l’hôpital, à la fois solide et fragile. Un récit auquel Catherine Jouvet apporte son expérience, après près de 20 ans en tant que comptable et chargée d’hospitalité.

Episode 3 : Création hospitalière





Comment sont pensées la création, ses différentes formes d’expression, la notion de pluridisciplinarité au sein d’un centre d’arts tout aussi singulier dans son approche que dans son histoire et sa localisation ?

Première approche radiophonique avec une plongée dans l’art de Sergio Verastegui, artiste en résidence de création et dont les oeuvres Sofa Poems sont exposées jusqu’au 28 août. Une seconde avec l’expertise de Diane Pigeau, directrice artistique du centre d’arts 3 bis f.

Certaines musiques présentes dans l’épisode ont été composées par Sergio Verastegui, à retrouver ici.



Episode 4 : La soirée astrale







Le 26 mars 2022 avait lieu la troisième soirée astrale au 3 bis f, un nouveau rendez-vous estival durant lequel le centre d’arts invite les publics à fêter et à se rencontrer au jardin, en passant par le studio et la salle de projection.

Autour d’un feu se rejoignent les habitué·e·s du lieu, d’autres personnes le découvrent pour la première fois. Toutes sont accueillies par l’ensemble de l’équipe du centre, pendant que Régis Moustier, régisseur, s’assure du bon fonctionnement des installations et que les artistes se succèdent en propositions performatives.

Un dernier épisode pour clôturer la série en 4 facettes, avec les voix de Claire Royer, administratrice, Jasmine Lebert, directrice générale et directrice artistique spectacle vivant ainsi que le témoignage intime et saisissant d’Isabella, médiatrice santé-pairs en santé mentale.