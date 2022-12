Rencontres Nationales Arviva

Les deuxième Rencontres Nationales d’Arviva ont eu lieu cette année à la Friche Belle de Mai de Marseille.

Les deux tables rondes et le préambule de la journée publique ont été diffusés en direct sur radio Grenouille.

Trois jours pour se questionner, réfléchir ensemble et se mettre en action autour de conférences, tables rondes et ateliers. Une série d’évènements dédiés à la transformation écologique du spectacle vivant.

Annamaria Lammel, psycho-anthropologue et autrice du GIEC

Saskia de Ville, journaliste à France Musique

Coopérer | Invités :

Hichem El-Garrach, chargé de développement territorial à Cagibig

Sandro de Gasparo, co-délégué général de l’Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (IE-EFC)

Lucie Domingo & Jérôme Plaza, membres du collectif Friche Verte à la Friche La Belle de Mai

Céline Saint Martin, directrice générale de Scènes Obliques

Modération : Jean-Baptiste Imbert

Cohabiter | Invités :

Alexandre Koutchevsky, auteur et metteur en scène

Chantal Latour, membre du Consortium « Où atterrir ? »

Julie Sermon, professeure à l’Université Lyon 2

Francis Tallin, responsable du pôle éducation, culture et social au Parc National des Calanques

Modération : Jean-Baptiste Imbert

« Arviva – Arts Vivants-Arts durables- c’est une association créée en juin 2020 qui rassemble des artistes, des producteur·rice·s, technicien·ne·s, lieux de création, de diffusion et de formation, festivals, équipes artistiques, entrepreneur·euse·s et opérateur·ice-s pour repenser les métiers du spectacle vivant vers des pratiques plus respectueuses de leur impact environnemental et mettre en place des alternatives concrètes et durables. »