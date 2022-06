Festival Le Bon Air, 7ème édition

Pour sa 7ème édition, le festival Le Bon Air revient à La Friche

avec une programmation éclectique d’une soixantaine d’artistes.

Radio Grenouille et Rinse France prennent le micro ensemble

pour 2 plateaux en direct de 2 heures,

le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin de 17h à 19h !

Samedi 4 juin – Responsabilités environnementales et création live







En début de rencontre, 30 minutes du mix Deepness En Barre enregistré dans le cadre de sa résidence à Radio Grenouille.

En première partie du plateau, c’est Véronique Fermé de l’association COFEES et Maatea Stabile de PikiP Solar Speakers qui viennent échanger sur les responsabilités environnementales au sein des musiques électroniques. Au programme : enjeux écologiques actuels sur les événements festifs, dispositifs possibles, conscientisation progressive des publics mais aussi des organisations, sonorisation alternative et responsable.

Mathilde Raynal de Rinse France reçoit au micro LISA, étoile montante de la techno et créatrice du label Tsunami Recordings, le temps d’un interlude avant la seconde partie de la rencontre.

C’est December et ORSSO qui sont invités pour converser sur la création live en amont de leur live immersif du soir, et par la même occasion questionner les différences entre DJ set et live, le rapport au public, l’utilisation de l’image dans la création sonore et les rencontres qui les ont amené à collaborer avec d’autres pour varier les représentations musicales.

Dimanche 5 juin – Parité et inclusivité au sein des musiques électroniques et évolution de la scène locale

Pour la deuxième table ronde, c’est 30 minutes de Extend & Play Radio Show d’Extend & Play enregistré dans le cadre de sa résidence à Radio Grenouille qui sont diffusées.

En première partie, ce sont Maï et Mario du collectif Error TPG, Apolline Bazin, rédactrice en cheffe et co-fondatrice de Manifesto XXI, Vanda Forte, artiste et participant·e du collectif Vulves Atomiques, qui rejoignent le plateau pour échanger sur la vaste thématique de la parité et de l’inclusivité au sein des musiques électroniques. Chacun·e à leur endroit décortique l’état actuel de la parité et de l’inclusion des personnes minorisées dans les publics et sur les scènes, les méthodes pour mettre en place la réduction des risques face aux violences sexistes et sexuelles au sein des soirées. Enfin, elles et ils questionnent la part de capitalisation sur les identités par les événements et leur programmation.

En seconde partie, Francine Ouédraogo, co-fondatrice et programmatrice de la salle de concert Le Makeda, Goldie B et Kumanope du label marseillais Omakase Recordings, et Romain de l’agence et collectif Parea Production débattent sur les évolutions de la scène locale marseillaise. Quelles en sont ses particularités ? Où en est-on du mythe (ou non) de l’arrivée massive de collectifs et artistes extérieur·e·s à Marseille ? Comment penser une programmation majoritairement locale tout en s’assurant une pérennité économique pour un lieu de représentation ? Elles et ils tentent de répondre à ces questions, et à d’autres, entre rires et connivence marseillaise.

Plateaux en direct du toit terrasse de La Friche à Marseille, en partenariat avec le festival Le Bon Air, co-animés par Léna Rivière et Mathilde Raynal et réalisés par Alex Papi Simonini et Djilali Hammiche