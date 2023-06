Nos invité.es :

Laurence Perrillat du collectif les Augures

Ben Saint Maxent, artiste et régisseur technique au Mucem

Clémence Seilles, artiste designer – Stromboli Studio

David Irle, Éco-conseiller auprès du secteur culturel – cabinet Aladir Conseil

Anaïs Roesch, initiatrice du projet Culture au Shift Project et chercheuse-doctorante en sociologie de l’art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Cyril Julien, Conseiller Emploi-Formation Expert, délégation régionale PACA/Corse à l’AFDAS

Organisation : Marie de Gaulejac, curatrice et responsable des programmes de résidence et d’artistes associé·es à Triangle-Astérides, Centre d’art contemporain d’intérêt national.

Technique/réalisation : Alexandre Simonini et Djillali Hammiche

Animation : Jean-Baptiste Imbert