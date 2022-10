Festejada I Les récits et musiques ouvertes de trois improètes

Samedi 1er octobre dernier, nous étions en public, sur la place du village de Correns, dans le Var, à l’occasion de la 1ère Festejada organisée par la Compagnie Montanaro. Une Festejada qui tisse un fil sensible entre musiques et récits.

Pour en discuter et en jouer, nous recevons trois artistes dont l’improvisation verbale et musicale est au coeur de leur pratique :

Baltazar Montanaro, violoniste, enfant du village, et organisateur de cette Festejada.

Juliette Kapla, conteuse et poétesse de l’instant.

Pascal Charrier, guitariste animal, fondateur du festival Le Son des Peuples et du label Naï No.

Animation : Mario Bompart