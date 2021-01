PLUG IN de l’Europe à l’Algerie, Eurocircle – Europe et l’ICE & hommage au percussionniste GUEM via “BLACK & BLUE“/DZ

PLUG IN de l’Europe à l’Algerie avec la présentation de l’ONG marseillaise, EuroCircle qui œuvre depuis 20 ans dans le développement de projets européens afin de favoriser une citoyenneté européenne interculturelle. Eurocircle – Europe Direct cette semaine présente l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) http://www.eurocircle.info/ . A suivre, l’hommage au percussionniste international GUEM, l’homme aux mains d’or disparu le 22/01/2021 avec en Algerie, Adnane Ferdjioui producteur de l’émission mythique, Jazz et Blues “BLACK & BLUE“ produite pendant 25 ans sur Radio Alger Chaine 3 et désormais indépendante en Podcast sur www.facebook.com/BlackandBlueAdn/ ou https://soundcloud.com/…/black-and-blue-digital-24… Bonne écoute !