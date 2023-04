Une bibliothèque sonore des histoires de famille

« La famille ? Un arbre qui évolue, avec des nouvelles branches,

des branches qui cassent, des greffes possibles.»

La metteuse en scène Linda Blanchet explore la notion de famille et d’identité par un travail documentaire et théâtral.

En parallèle de sa création ADN/histoires de familles, elle réalise avec Léna Rivière, autrice radiophonique, une collecte d’histoires de familles à partir d’ateliers menés avec des personnes de tout horizon.

Ils et elles se livrent avec délicatesse sur ce qui leur a été transmis et comment. Dans leurs silences et au travers de leurs mots naissent les manques, les désirs, les questionnements identitaires et relationnels : qu’est-ce qui fait famille ?





Une série d’entretiens menée par Linda Blanchet et Léna Rivière, produite par le Théâtre Joliette – scène conventionnée art et création – expressions et écritures contemporaines à Marseille – et Radio Grenouille – Euphonia, avec la participation de Cultures du Coeur 13, de Petitapeti, du collège Pont de Vivaux ainsi que de Juliette Darroussin pour l’habillage sonore.

A propos d’ADN/histoires de familles de Linda Blanchet

Où commence mon histoire personnelle ? Pour cette nouvelle création, Linda Blanchet a proposé à son équipe une expérience singulière : quatre interprètes ont accepté de faire un test ADN « récréatif » et de confronter les résultats à leurs propres histoires familiales. Mon ADN peut-il bouleverser mon sentiment d’identité ? Dans cette pièce en deux parties, le public, d’abord divisé en groupes puis réuni en un lieu unique, est invité à être un témoin privilégié de l’aventure partagée avec humour par les comédien·ne·s. Quelles seront les dissonances entre la parole de la science et les récits transmis ? ADN/histoires de familles est le lieu d’une rencontre forte avec ce qui nous est le plus personnel : la famille.

Un spectacle à découvrir au Théâtre Joliette du 3 au 6 mai 2023

Une coproduction Compagnie Hanna R • Théâtre Joliette – scène conventionnée art et création – expressions et écritures contemporaines à Marseille • Le ZEF – scène nationale de Marseille • dispositif laboratoire de recherche du Centre dramatique national de Besançon – Franche Comté