Sans interruption, le podcast par les étudiant·e·s des Beaux-Arts

Une série de podcasts qui porte et laisse s’exprimer leurs voix

En partenariat avec l’école des Beaux-Arts, Radio Grenouille et les étudiant·e·s réalisent un podcast autour de la pluralité des identités au sein du monde des arts. Sur la base des volontés individuelles de chacun·e, elles et ils pensent, écrivent et enregistrent leurs questionnements sous la forme d’un échange radiophonique libre.







Dans ce premier épisode de Sans Interruption, issu·e·s de différents niveaux et options des Beaux Arts de Marseille, des étudiant·e·s partagent leur rapport à l’école, au monde des arts et à leurs identités sous la forme d’une table ronde. Il s’agit aussi d’un rassemblement d’idées non-exhaustif, afin d’estimer ce qui sera abordé durant les autres podcasts de l’émission.

Ce point de rencontre sonore constitue un lieu de conversation dépourvu de hiérarchie, durant lequel chaque thématique d’épisode est pensée en commun. L’épisode 2 sera sur Corps & Miroir.

Animation et montage : Léna Rivière

Écrit et porté par : Naomie, Meriem, Elliot, Karen, Camille, Swan.

La composition musicale a été réalisée par Swan et Elliot, avec une musique additionnelle de Four Tet, Parallele 6.