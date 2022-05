Au Mucem, table ronde Algérie France vue par

Table Ronde Algérie France vue par les associations marseillaises et les jeunes générations





Du 5 au 7 mai 2022, la sixième édition du cycle Algérie France a eu lieu au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerrannée à Marseille. Radio Grenouille et le Mucem se sont uni·e·s pour une rencontre radiophonique en direct du forum. 2 heures d’échange pour croiser les regards et dresser une passerelle entre l’Algérie et la France.

Militant·e·s, étudiant·e·s, réalisateur·ice·s questionnent ensemble cet héritage individuel et collectif, ses conséquences, ses espoirs avec en première partie le collectif l’Algérie au coeur. Cette coalition inédite de bon nombre d’associations marseillaises se mobilisant pleinement dans les luttes pour la démocratie, l’émancipation féministe, contre le racisme et le (néo)colonialisme était représentée par Samia Chabani d’Ancrages, Horiya Mekrelouf du Mrap13, Hafid Tabet de Coup de soleil, Jacques Pradel de l’ANPNPA, Mohamed Khandriche de Touiza Solidarité et Gérard Leidet de Promemo.

Pendant une heure, les intervenant·e·s ont exposé les objectifs particuliers à chacun de leur organisme puis les motivations inhérentes à la constitution d’un collectif les regroupant. Un tour de table sur les constats contemporains, la transmission nécessaire et l’adresse à la troisième génération de descendant·e·s franco-algérien·ne·s, qui les ont succédé·e·s sur la seconde heure du direct.

En deuxième partie, se sont Alma Bensaïd, Yasmine Abrous, Clémence Carel, Valentin Drets, qui ont rejoint le plateau pour échanger sur le projet initialement mandaté par l’Elysée puis devenu l’association Regards de la jeune génération sur les mémoires franco-algériennes, dont l’une des propositions adressées au président Emmanuel Macron est la construction d’un institut-musée. Une proposition sur laquelle a également travaillé Paul Batcabe Lacoste, venu témoigner en tant que participant et représentant du groupe de travail au sein de l’incubateur de politiques publiques de Sciences Po Paris sur les mémoires de la France et de l’Algérie.

Toutes et tous appartiennent à cette troisième génération, sont dans le désir de se ré-approprier cette histoire partagée, de participer à l’écriture de celle en cours. Lors des dernières 20 minutes d’échange, c’est Paul Max Morin et Salim, respectivement auteur et témoin du podcast Sauce Algérienne, qui ont pris la parole au sujet de cette jeunesse. Le premier a écrit une thèse et un livre sur la mémoire de la guerre d’Algérie chez les jeunes générations franco-algériennes, le second est petit-fils de harkis, une des 6 voix du podcast, réalisateur et comédien. Autour de cette création sonore commune, ils ont interrogé les enjeux de légitimité et de visibilité autour de la création, la nécessité d’ouvrir le dialogue, avant de conclure sur les volontés politiques et sociales de cette troisième génération.

Une rencontre agrémentée de musiques en écho à ces échanges venant d’horizons multiples, de part et d’autre des bords de la Méditerranée.

En partenariat avec le Mucem, un plateau réalisé par Alexandre Papi Simonini et Djilali Hammiche, animé par Léna Rivière.