Raphaël Imbert, Directeur Général de l’INSEAMM (Institut National Supérieur d’Enseignement Artistique Marseille Méditerranée) et fameux saxophoniste, nous fait parcourir la passerelle entre l’école des Beaux-Arts et d’Architecture. Les « archis » ne sont plus là, on évoque les projets à venir, entre acoustique musicale de cette passerelle en béton et les sangliers du Parc National des Calanques.