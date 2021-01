PLUG IN Spéciale : LA BANDE FM ORGANISEE #1

PLUG IN Spéciale “La Bande FM Organisée“, 12 radios et collectifs s’associent pour un programme hors norme. (Jef Klak, Copie Carbone, Radio Galere, Radio nunc, La Revue Sonore, Monobloc, Shabba RADIO, Radio Activité, Radio BAM, rAAdio cAArgo, Tikka Radio, Radio Grenouille & Euphonia). Une équipe bien décidée à vous en mettre plein les oreilles. Outre de nombreux invité.e.s…, vous entendrez avec des jeux sonores, improvisations, documentaires, performances, performances, fictions, performances, déambulations, field-recording, écoutes commentées et électro-acoustiques.