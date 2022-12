Les philosophes publics est le nom d’un collectif de professeurs de philosophie,

créé en décembre 2015.

Leur objectif est de créer une forme d’engagement politique en réaction aux diverses crises que traverse notre société.

A leur échelle et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, ils souhaitent participer à de nouvelles façon d’être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.

A l’écoute des autres, ouverts à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, ils voudraient se retrouver là où la philosophe n’est pas nécessairement attendu.

Loin de l’entre soi, ils sont disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.

Tous les mois ils se retrouvent sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger, et continuer à penser ensemble.

Sur Radio Grenouille en FM, DAB+ et webradio tous les 3èmes samedis du mois entre 11h et midi.

>> Les émissions plus anciennes, mais à la pensée toujours fraîche !

Une émission sur l’abstention électorale Part 1

Emission sur l’abstention électorale Part 2

Emission sur l’abstention électorale Part 3

LA FRONTIERE



LA PRISON



LE VISAGE



LA VOIX



LE TERRITOIRE



LA MORT



LE MONDE



LA VOIX DES ANIMAUX 1



LA VOIX DES ANIMAUX 2