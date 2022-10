La Nuit Européenne des chercheur.e.s I L’Odyssée radiophonique

Vendredi 30 septembre, nous étions en public depuis le Docks des Suds de Marseille, à l’occasion de la Nuit Européenne des chercheur.e.s. Une nuit qui célèbre la science et la recherche dans 300 villes à travers l’Europe, dont 16 en France.

Comme lors de chaque édition, le public a pu vivre une série d’expériences, mener des enquêtes, et rencontrer des chercheurs. Sept d’entre eux se sont succédés sur notre plateau :

– Maureen Llinares, Doctorante en paléosismologie à l’AMU.

– Frédéric Bechet, enseignant-chercheur à l’AMU, directeur du LIS (Laboratoire Informatique et Système), spécialiste du langage en intelligence artificielle.

– Alexandre Escarguel, enseignant-chercheur au Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM), venu nous parler des hologrammes.

– Magali Irla, chercheuse L’INSERM, responsable d’une équipe de recherche au centre d’immunologie de Marseille Luminy.

– Antoine Grimaldi, doctorant à l’Institut de Neuro-Sciences de la Timone, spécialiste du système optique.

– Elodie Burle-Errecade, chercheuse au CILAM, laboratoire de littérature française et comparée, spécialiste de la littérature française du moyen âge.

– Laetitia Cavassa, céramologue, ingénieur d’étude au Centre Camille Jullian, laboratoire d’archéologie d’Aix en Provence.

Nous concluons notre plateau avec le président de l’AMU, Eric Berton.

Animation : Mario Bompart

Réalisation : Alexandre Simonini