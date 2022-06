Ici-Même, l’émission Radio

Etienne Devillars et Chloée Blondeau vous êtes 2 artistes à avoir été invités par La Friche belle de Mai à rencontrer l’école Félix Pyat, une école du quartier St Mauront, tout à coté de la Belle de Mai. Zawad Said Mohamed tu es la directrice de cette école, tu es sur le plateau avec nous et dans la salle, il y a …. toute l’école !! Je dis dans la salle parce que oui, nous sommes à la salle Seita, une des salles de spectacles de la Friche qui nous accueille aujourd’hui.

Pendant 1 heure, nous allons vivre ensemble ce moment radiophonique fabriqué par plein de petites voix de l’école pour raconter ce que toi Chloée qui aime les images et le cinéma, et toi Etienne qui aime le son et la radio, vous avez fabriqué à l’école Félix Pyat.

Alors, on commence du début, nous sommes en hiver fin 2021, et rendez vous est donné au cinéma le Gyptis, j’y étais avec mon micro.