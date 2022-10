Festival des sciences et de l’innovation 2022

Une série de programmes réalisée par Radio Grenouille et les Petits Débrouillards pour le Festival des sciences et de l’innovation de Marseille.

Émission en direct autour du focus « environnement sonore » du village des sciences et rencontres entre lycéens et collégiens éco-délégués marseillais qui ont pu dialoguer avec des scientifiques spécialistes du changement climatique.

* L’émission en direct :

1ère partie dédiée aux chants de supporters de football par le prisme des Sciences Humaines, de l’Histoire contemporaine, de la Musicologie et la Sociologie.

Avec Christian Bromberger (Ethnologue) / Rémi Lombardi (Doctorant en histoire contemporaine) / Stanislas Maruffi (étudiant en histoire, spécialiste du mouvement Ultras) / Théophile Bonjour (Doctorant en musicologie) / Eric, Pedro et Sylvain (Ultras – Vielle Garde) || archives photos : Vielle Garde ||



2ème partie (1:05) : un tour au village des sciences !

Avec l’Association Flauna / le Parc National des Calanques / Mélanie Joseph (Doctorante PRISM) pour Le voyage des sourds / Bérangère Huguet pour le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques / l’Atelier 21 (Loïc Rogard) avec la RegenBox et son Solar Sound System

Animation : Jean-Baptiste Imbert / Technique-Réalisation : Alexandre Simonini – Djilali Hammiche

Coordination : Agathe Mattei (Petis Débrouillards PACA)



* Les rencontre lycéens/scientifiques

A l’occasion du lancement de la Fête de la science 2022, des lycéens et collégiens marseillais ont pu dialoguer avec des scientifiques spécialistes du changement climatique.

Rencontre au sommet, ou plutôt dans les profondeurs de la réplique de la grotte Cosquer, entre ces lanceurs d’alerte climatique et de jeunes éco-délégués, engagés dans des actions de sensibilisation et conscients de l’urgence des enjeux écologiques actuels.

Avec Wolfgang Cramer / Catherine Ducatillion / Joël Guiot / Johnny Douvinet et Marion, Tiago, Djibril, Nielle, Julien, Kenza, Tarek, Gabriel, Juliane, Jonas, Clelia et Amira, éco-délégués des Lycées Marseilleveyre, Simone Weil, Ampère, René Caillié et Jean Perrin.