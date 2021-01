PLUG IN Special KAKO Records Store

PLUG IN : Spécial Kako Records Store. Découvrez la Boutique, ouverte à tous (depuis nov 2020) spécialiste de l’afro-latin : zouk, haitien, afro, Cadence, Tumbele, Gwoka, Biguine, Mazurka, Compas, Rempa, salsa caribeenne et plus… Des Vikings de la Guadeloupe à Kassav, en passant la Horde-Noire, Shleu Shleu, Jean-Paul Pognon… mais aussi un fond de musique d’ici et d’ailleurs avec nouveautés, rééditions ou occasions de tous styles jazz, hip-hop, rock, reggae… Vous entendrez les musiques de David Walters, Jean-Paul Pognon, karukéra crew-la Horde Noire, Ronald Rubinel et Shleu Shleu. Rencontre avec Kako rappeur au sein du combo Guadeloupéen Karukéra Crew, la Horde Noire mais aussi beatmaker et collectionneur de vinyles chez Kako Records Store. Bonne écoute !