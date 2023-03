Radio Grenouille & Euphonia à l’école des Beaux Arts de Marseille

Radio Grenouille & Euphonia investissent l’école des Beaux Arts de Marseille-Luminy !

Retrouvez l’émission spéciale en direct de la Journée Portes Ouvertes, mais aussi le podcast Sans Interruption et la restitution du workshop Sculpter la radio ?

Tout est à retrouver ci-dessous !

Journées Portes Ouvertes 2023





Bien installés dans dans la salle de la cafeteria, où odeur, sons et arts viennent se mêler, nous avons reçu pour un plateau en direct, celles et ceux qui font l’École des Beaux-arts.

Faire l’école, vie étudiante, présentation des cursus Arts et Design, jeunes artistes et futurs diplômés se succèdent au micro.

On y donne également quelques secrets de fabrication du Podcast Sans Interruption, réalisé avec les étudiants.

Sans Interruption

Une série de podcasts qui porte et laisse s’exprimer leurs voix





Radio Grenouille et les étudiant·e·s réalisent un podcast autour de la pluralité des identités au sein du monde des arts. Sur la base des volontés individuelles de chacun·e, elles et ils pensent, écrivent et enregistrent leurs questionnements sous la forme d’un échange radiophonique libre.

Le Nez Dehors en direct de l’école des Beaux Arts





A l’occasion du workshop Sculpter la radio ? animé par l’équipe de Radio Grenouille-Euphonia à l’école d’Art et de Design, le magazine de la Grenouille émet depuis les portes du Parc National des Calanques et accueille dans le Nez Dehors les étudiants, l’atelier Radiolà pour parler Arts sonores au jardin et Nadia Slimani pour évoquer les journées Portes Ouvertes de l’école.

L’Art de l’écoute | émission dédiée aux pratiques partagées





A l’école des Beaux Arts de Marseille Luminy, aux portes des calanques, on s’active autour d’ateliers de pratiques, ou workshop.

Dans cette émission, voilà donc 2 restitutions, des traversées sonores proposées aux étudiants.

Retrouvez toutes les programmes, conférences et podcasts réalisés avec l’école des Beaux Arts de Marseille-Luminy : Écouter les Beaux-Arts de Marseille !

Dans la démarche historique d’accompagnement et de découverte de jeunes artistes, l’équipe de Radio Grenouille-Euphonia propose un workshop aux étudiant.e.s, autour des pratiques audio et de l’art radiophonique, dans les locaux de l’école des Beaux-Arts de Marseille.

Tous les espaces radiophoniques seront convoqués, des outils qui font la radio, de la circulation du signal à l’espace physique d’où l’on parle et d’où l’on peut imaginer le monde.