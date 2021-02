THE JAPANESE GIRLS POP Mix#1

Je vous propose pour ce midimix une nouvelle série de sélections consacrée cette fois-ci à la Pop japonaise au féminin !

Il sera donc question de jeunes chanteuses japonaises qui déclineront la Pop nippone en y mélangeant différentes influences jazzy, Rock, swing ou même parfois électro…

Parmi les artistes que vous allez pouvoir entendre dans cette petite heure il y aura par ordre chronologique : Blue Hawai, Cuppie Rumne, Gaijin A Go Go, Tiger Lily, Tokyo Incident, Oreskaband, The Brilliant green, Nakano Yoshie, The Venus, Six, Plus-Tech Squeeze Box, 54 Nude Honeys, Aono Misaki, Umekichi, Shina Ringo & Saito Neko…

BON TEASE-O-RAMA !