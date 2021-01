SIXTEASE MIX #1

Je vous propose pour ce midimix de nouvelles sélections musicales consacrées aux années 60 !

Du Rock, du Jerk, de la Soul, de la Pop et même du psychédelisme, vous allez pouvoir vous immerger dans les sixties avec des groupes rares et d’autres plus connus qui devraient émoustiller votre âme de danseur et de danseuse…

Parmi eux les Question Mark & the Mysterians, The Kingsmen, Julie Driscoll et son acolyte Brian Auger, The Premiers, The Zipps, The Squires, The Dave Clarck Five, Small Faces, Beau Jens, The White Waves, Captain Darby & The Buccaneers, The Spats, The New Inspiration, The Tydal Wave, Brenton Wood et bien d’autres…

Bon Tease-O-Rama !