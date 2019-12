Radio Têtards – Saison 3 !

Radio Têtards, l’émission de radio pour les petites oreilles ! Chaque samedi à 9h, et en rediffusion le mercredi suivant à la même heure.



Un nénuphar qui coule au fil des histoires, des contes, des fictions sonores, des blagues et devinettes le tout porté par des ondulations musicales.

Pour cette troisième saison, plein plein de voix ont rejoint l’émission : Jean-Baptiste et sa chérie Claire ; Samia et ses compagnies ; Jojo, Clem & Lulu de l’association Raboul ; et Jaimito, accompagné de son papa et du tout p’tit Dizzy !



Radio Têtards #4 :





Radio Têtards #3 :





Radio Têtards #2 :





Radio Têtards #1 :