L’OREILLE CASSÉE episode 1 -2021

Play List en couvre feu

KELLEY STOLTZ Some Other Time extrait de AH ! , Agitated Rec

TAPE WORMS Palm Reading extrait de FUNSTATIC, Howlin’ Banana

The BELMONDOS What For extrait de Memory Lane, Pop Club

OH SEES Said The Shovel, extrait de Protean Threat, Castle Face

LAURA MARLING Strange Girl extrait de Song For daughter, Chrysalis

THEO CHARAF Going Down extrait de Theo Charaf, Wita Rec

MUDDY WATERS She Moves Me

The KINKS Lola

The RAINCOATS Lola

MAGIK MARKERS You Can Find Me extrait de 2020, Drag City