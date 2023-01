Radio Têtards !

L’émission de radio pour les petites oreilles !

Épisode inédit chaque samedi 9h (rediffusion mardi 17h)

Retrouvez d’autres épisodes le mercredi à 9h et sur les radios partenaires de l’émission Mercredi !



Des histoires, des contes, des fictions sonores, des blagues et devinettes, le tout porté par des ondulations musicales et des expériences pédagogiques.

Pour cette saison, retrouvez de nombreuses voix :

Claire et les élèves de l’école Boisson, JB ; Samia, Tom & compagnies ; Jojo, Clem & Lulu de l’association Raboul ; et Jaimito, accompagné de son papa et du petit Dizzy !

