PAC 2023 | Transition écologique dans les Arts : où en sommes-nous ?

2ème journée des Rencontres initiées par Provence Arts Contemporain et Triangle-Astérides, dans le cadre du 15ème Printemps de l’Art Contemporain, événement du 4 au 21 mai 2023, sur le territoire d’Aix-Marseille.

« Transition écologique : où en sommes-nous de nos pratiques dans le champ des arts visuels ? »

Pourquoi chaque enjeu est important ?

Quels sont les grands impacts environnementaux et où en sommes-nous ?

Que pourrions-nous faire de mieux et à quoi renoncer ?

Table ronde retransmise en direct sur Radio Grenouille et modérée par Jean Baptiste Imbert,

jeudi 11 mai 2023 à la Friche Belle de Mai.

Nos invité.es :

Laurence Perrillat du collectif les Augures

Ben Saint Maxent, artiste et régisseur technique au Mucem

Clémence Seilles, artiste designer – Stromboli Studio

David Irle, Éco-conseiller auprès du secteur culturel – cabinet Aladir Conseil

Anaïs Roesch, initiatrice du projet Culture au Shift Project et chercheuse-doctorante en sociologie de l’art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Cyril Julien, Conseiller Emploi-Formation Expert, délégation régionale PACA/Corse à l’AFDAS

Organisation : Marie de Gaulejac, curatrice et responsable des programmes de résidence et d’artistes associé·es à Triangle-Astérides, Centre d’art contemporain d’intérêt national.

Technique/réalisation : Alexandre Simonini et Djillali Hammiche

Animation : Jean-Baptiste Imbert