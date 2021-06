Eh bien cherchez maintenant

Episode 2 !

Dans cette émission, la parole est à trois chercheuses, toutes trois dans une démarche de recherche création.

– Aziliz Kondracki, en deuxième année de doctorat en anthopologie, sous la direction de Boris Petric. Etudiante au centre norbet Elias, à l’EHESS et au CNRS, elle travaille sur la circulation d’une marchandise culturelle en vous appuyant sur l’exemple de l’émission “Mariés au premier regard” en Pologne.

– Caroline Boé, doctorante au sein du laboratoire PRISM (Aix-Marseille-Université/CNRS) sous la direction scientifique de Christine Esclapez et la direction artistique de Peter Sinclair, son domaine de recherche concerne la pollution sonore, l’art relationnel et le web-art. Ses deux sites: ici et là.

– Laura Taubman, a fini une thèse d’anthropologie et un documentaire de création, sous la direction de Boris Petric. Son intitulé: « Pas sage. Ethnographie filmée du lycée autogéré de Paris: rapports de force et enjeux éducatifs ».







Illustration: issue du film de Laura Taubman, « Pas sage »