Collégiens et lycéens sur l’antenne – Les ateliers radio de la Grenouille

Réécoutez les émissions réalisées avec collégiens et lycéens au printemps 2022. Chroniques, micro-trottoir, musiques… Des thèmes, des voix, des langues variées ! Bonne écoute !

Radio Saint-Charles

Les élèves de Terminale spécialité anglais et les élèves allophones du dispositif UPE2A du Lycée Saint-Charles ont participé à huit heures d’ateliers pour penser, écrire et réaliser une émission de radio autour des thématique de la musique et des migrations. Une émission spéciale en plusieurs langues : français, anglais, allemand, russe, ukrainien, yourouba, thaïlandais, espagnol, italien, arabe, albanais, serbe, portugais (et un bonus breton) !





Radio Germaine Tillion

Les élèves allophones du dispositif UPE2A du collège Germaine Tillion (Marseille) ont participé à six heures d’ateliers aux côtés de Radio Grenouille. On y apprend plein de choses sur le Sénégal, la Moldavie, mais aussi sur Ronaldo, les enfants Talibé, Ahmet Kaya…. Bonne écoute !





Radio Fernand !

Les élèves allophones du dispositif UPE2A du collègue Fernand Léger (Berre-l’Étang) ont participé à six heures d’ateliers aux côtés de Radio Grenouille. Au menu: souvenirs, récits de soi, micro-trottoir et découvertes scientifiques !