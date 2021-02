TROPICOLD 2021-01-27

TROPICOLD

Chaque 2ème mercredi du mois de 20h à 21h30

Tropicold, c’est une piste de danse où une basse 80’s transperce la langueur du crépuscule, une voix synthétique rafraîchit l’ambiance… Mais en écoutant bien, des rythmes syncopés montent en puissance et rendent l’atmosphère intensément moite. Sur la piste, les corps se frôlent et dansent jusque au bout de la nuit, sous la protection de palmiers noirs de jais…

Plus prosaïquement, Tropicold c’est un collectif de DJ marseillais : Édouard Soirées Loisirs, Massue Moto, Why Am I Mr Pink? & l’Amateur…

C’est aussi une émission de radio qui les réunit chaque 2eme mercredi du mois, de 20h à 21h30 et à retrouver sur mixcloud !

www.radiogrenouille.com