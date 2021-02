Pulsations #51 spéciale MF Doom

Daniel Dumile, aka MF Doom, nous a quitté le 31 octobre dernier. Technicien et génie de la rime, créateur libre et prolifique, le rappeur britannique au flow rocailleux cumulait les superlatifs. Et son univers cinématographique participa au mythe : le rappeur masqué a savamment construit un style unique entre délires clownesques et atmosphère sombre empreinte de mélancolie. S’il marque pour toujours l’histoire du hip hop, ce sera notamment grâce à des albums comme Madvillainy, à accrocher au panthéon du genre. Sorti en 2004, l’opus est produit par Madlib. Une extraordinaire collaboration qui s’ajoute à toutes celles menées auprès d’artistes qui n’auront de cesse de vanter le talent et de reconnaître l’influence qu’aura exercé MF Doom sur ses contemporains. Depuis ses débuts au sein de KMD jusqu’à ses dernières productions, MF Doom aura régné sur l’underground comme un maître incontesté. Entre morceaux iconiques et samples de légende, retour en 1h de mix sur quelques-unes des plus belles productions de sa carrière.

Playlist :

Cortex : 8 octobre 1971

MF Doom : One Beer

Arthur Verocai : Na Boca Do Sol

MF Doom : Root Powder

MF Doom : Figaro

MF Doom : Fancy Clown

Madillain feat. Lady Sha : Accordion

MF Doom feat. Bishop Nehru : Meathead

KMD : Plumskinzz

MF Doom : Kon Karne

Madvillain : All Caps

De La Soul feat. MF Doom : Rock Kokainco.Flo

Jake One feat. MF Doom : Trap Door

J. Dilla feat. DOOM : Fire Wood Drumstykx

MF Doom : Ballskin

Dj Babu feat. MF Doom & Sean Price : The Unexpected

MF Doom : Doomsday

Interlude : Sade (Is It A Crime)

Tatsuro Yamashita feat. MF Doom : Sparkle

Tatsuro Yamashita feat. MF Doom : Melody Go Round

MF Doom : My Favourite Ladies (Madlib remix)

MF Doom & Madlib : Avalanche