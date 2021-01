Pulsations #50

On termine dignement l’année en fêtant la cinquantième émission de Pulsations sur les 3 huit ! Différents invités nous ont fait le plaisir de partager ce moment en musique, parmi lesquels le pianiste de jazz Florian Pellissier, le directeur du label Heavenly Sweetness Franck Descollonges, Doudou Ti Fess du collectif Marseille Manhattan, la chanteuse Elodie Rama, ainsi que les producteurs de musique électronique Malcolm et Cyril Arnaldi du combo Ruba Kpo.

Playlist :

Setenta : Materia Negra

Pat Kalla et le Super Mojo : Hymne à la Vie

Ammar Al Sharey : Funk Excerpt

Elodie Rama : Find A Way

Ruba Kpo : Arengue

Malcolm : Everyone Knows Malcolm Is Full Of Shit