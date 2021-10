PHONOFOCUS 2021-10-20 AMYL AND THE SNIFFERS

PHONOFOCUS

Tous les mercredis à 17h et dans la nuit du jeudi.

Émission animée depuis quelques années, sur le net par Mr Lune et Elmö, diggers insatiables, autour de curiosités sonores à mettre dans notre appareil auditif, Phonofocus vient se poser sur les plantes aquatiques du bassin de la Grenouille !

Friands de musiques transversales, contemporaines ou plus old school, nos deux comparses Djs et Sélecta à leurs heures perdues, vont essayer de nous faire vibrer les tympans avec leur sélection mijotée aux petits oignons.

Electro Syrienne, Hip­hop taiwanais, Nu World, Ska Islandais ou encore Moombahton de Hyères-les­Palmiers…. le transistor mondial est ouvert !