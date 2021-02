LE SATELLITE HYPNOTIQUE 2021-02-12

LE SATELLITE HYPNOTIQUE

Tous les 2èmes vendredis de 12h à 13h

Patrice Tassy aka OC69 Dj, producteur originaire du sud de la France, nous fait découvrir à travers le Satellite Hypnotique ses trouvailles chinées.

C’est avec un regard passionné, ludique et curieux qu’il nous propose des émissions sous formes de mixes où de sélections avec un thème, une ligne directrice.

Il ne sera pas rare d’écouter des Grooves cosmiques, du Jazz, Psyché, Folk, Electro, Ambient, Dub Techno, Pop éthérée, Soul, des musiques traditionnelles et de la New wave.

Vous pouvez rejoindre l’univers du Satellite hypnotique sur Twitter, et ses podcasts, mixes où expérimentations sonores sur Mixcloud

www.radiogrenouille.com