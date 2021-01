Hangtime du 5 janvier – Mix CREESTAL – MF DOOM

Tous les mardis de 19h à 20h

Retrouvez chaque mardi entre 19 et 20 heures le meilleur du nouveau et de l’ancien son à travers une programmation des plus éclectiques, mêlant soul, funk, jazz, hiphop, breakbeat, afrobeat et electronica. Toutes les semaines les artistes qui font l’actualité internationale seront en direct pour des interviews et des mixes exclusifs.

Every Tuesday between 7 and 8 pm, an eclectic selection of new and former sound between soul, funk, jazz, hiphop, breakbeat, afrobeat and electronica. The best international artists who make the current events will be live for exclusive mixes & interviews.