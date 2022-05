EIGHTEASE UNDERGROUND DANCE ROCK HALL #6

Je vous propose pour ce nouveau rendez-vous le 6è mix de la série « Eightease Underground Dance Rock Hall » consacré à la « movida Rock » internationale des années 80…

Parmi les artistes qui vont vous accompagner dans cette immersion musicale vous allez pouvoir entendre dans l’ordre Killing Joke, Public Image Limited, The Lords of the New Church, Police, The Sound, The Lyres, The Blacklight Chameleons, The Jesus and Mary Chain, les Cramps, les Stray Cats, Gang of Four, Joy Division, The Outcasts, The Meteors, The Undertones, Elvis Costello & The Attractions, The Ruts, et Magazine. Autant de formations internationales dont les titres n’ont pas pris une ride…

Alors montez le son et bon Tease-O-Rama spécial Eighties !