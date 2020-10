DE CALCAIRE ET DE SEL, DANS LE PARC NATIONAL DES CALANQUES

L’automne des Calanques est arrivé! A cette occasion, Radio Grenouille vous donne RDV sur ses ondes du 12 au 19 octobre, à 8h30 et à 13h30 pour (ré)écouter la série de calcaire et de sel… et découvrir autrement les richesses cachées du Parc National des Calanques.

Du fond de la méditerranée aux îles, de sa flore endémique à l’histoire de ses calanques, écoutez les mystères de ces paysages bleus et blancs racontés par les scientifiques, artistes, habitant et usagers du parc.

Ici nature et culture ne font qu’un, se mêlent depuis des millénaires pour façonner ce territoire dont nous faisons pleinement partie en tant que Vivants.

Et pour prolonger l’expérience, Radio grenouille et le Parc national des Calanques vous proposent ce vendredi 16 octobre à 19h une expérience d’écoute collective du vivant, entre sons produits par la faune environnante et diffusion d’œuvres sonores et radiophoniques lors d’une sortie nocturne inédite au cœur du Parc Pastré ! Laissez vos sens s’éveiller à l’écoute de la nature…

Plus d’informations et réservation sur la page dédiée de l’automne des calanques

1800 ans de l’Histoire marseillaise vous sont contés …



Quand on habite la Cayolle, on habite le Parc National des calanques !

Beautés cachées, relation entre quartier en mutation, habitants et patrimoine naturel : rencontre avec Nicole et Marcel Bonfils de l’association Abiho calanques et membres du Centre d’Intérêt de Quartier.

Port Miou est une calanque passante, une calanque fissurée, traversée.

Prenons le temps de nous y arrêter pour découvrir ses richesses : sa flore, sa roche, ses belvédères. Prenons le temps de la voir et l’entendre par les mots de ceux qui la dévisagent.

Avec : Gilles Panzani, Directeur de la zone de mouillage et d’équipement léger de Port Miou et l’artiste – cartographe, Amandine Maria.





L’antiquité, les premières traces de mondialisation et l’aventure technique de l’archéologie sous-marine avec l’épave de Tiboulen de Maïre 1 (IIe siècle ap. J-C).

Le récit de la découverte de cette épave antique par son inventeur : Serge Ximenes.

La terrible année 1720 qui vit la Peste se répandre en Provence depuis l’épave du Grand Saint Antoine finalement incendiée et coulée sur Jarre.

Avec Michel Goury et Nathalie Huet

Le Liban, paquebot dont le naufrage le 7 juin 1903 aura marqué les esprits du XXème siècle naissant et qui résonne encore dans les bulles de chaque plongeur en visite sur cette épave devenue à son tour source de vie en tant que récif artificiel.

Avec Jean-Pierre Joncheray et Nathalie Huet

Dans cet épisode, on est à l’écoute des profondeurs …

« Le son le plus originel provient de l’océan, le lieu où les premières formes de vie se sont organisées. Elles sont à l’origine de toutes formes de vie, et de tous les sons que nous entendons. » Bernie Krause inventeur du terme « biophonie » et précurseur de l’écologie acoustique.

On plonge nos micros au large du Parc des calanques, avec Caroline Boé, artiste-chercheuse au laboratoire PRISM de Marseille et Lucia Di Lorio du laboratoire Chorus.

De calcaire et de sel …

Une série sonore coproduite par Radio Grenouille-Euphonia et le Parc national des Calanques , bénéficiant du soutien et de l’appui technique et scientifique du Drassm pour cette série dédiée à l’archéologie sous-marine.

Réalisation : Jean-Baptiste Imbert, avec le soutient de Mario Bompart et Nelly Flecher