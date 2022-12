Turn The Light ON #120 – L’intégrale de Nicole Ferroni

Une émission d’entretien qui explore les arts vivants !

Episode #120 avec Nicole Ferroni

Après sa tournée des bars pour offrir des vers en mars dernier, l’humoriste et ancienne célèbre chroniqueuse de France Inter revient sur les planches pour la première fois depuis 2016 avec son spectacle l’Intégrale, un seule-en-scène politique mais surtout poétique.

Nicole Ferroni déconcerte par son lyrisme teinté d’humour, se servant de la mythologie phocéenne, de Jul ou encore d’une boule à facettes pour nous inviter à réfléchir, rire et aimer. Aimer la ville de Marseille, ses habitants et habitantes, son histoire et son identité.

En reprenant le jargon marseillais et ses figures – la définition de la pachole et de ses difficultés, la cagole comme figure de liberté – les spectateurs et spectatrices sont invité·e·s à reconsidérer des figures emblématiques et féministes par une ode à la cité gardée par la Bonne Mère.

Au micro de Radio Grenouille, Nicole Ferroni donne à entendre comment la transmission reste en filigrane dans sa carrière ainsi que son amour pour cette ville magnifique sans en omettre ses réalités sociales.

Une initiative Aller Vers par Les Théâtres, L’Intégrale de Nicole Ferroni est à découvrir au théâtre Les Bernardines, du 6 au 23 décembre 2022.

Un entretien diffusé sur les ondes de Radio Grenouille le 11 décembre 2022.

Animation : Léna Rivière

Réalisation : Alex Papi Simonini

