Le Coton Club invite Ahamada Smis

Mr Oat reçoit Ahamada Smis pour son nouvel album !

À l’occasion des 20 ans de sa compagnie Colombe Records, l’artiste hip hop et spoken word marseillais Ahamada Smis, auteur du récent album « Air » et de la création « Sabena » organise un double event, auquel M.OAT a le plaisir de participer, le 8 décembre à l’Espace Julien. Plus d’infos ici.

Live fusionnel, DJ set, spectacle pluri-disciplinaire, rencontres: découvrez le programme et un itinéraire musical spécialement conçu ce voyage entre Marseille, les Comores, l’Afrique du Sud…





Retrouvez toutes les émissions du Coton Club, diffusée sur le 88.8 FM tous les 1ers et 3emes dimanches du mois de 12h à 13h. M.OaT vous embarque dans son vaisseau radiophonique pour des voyages musicaux transatlantiques et thématiques, à travers l’Océan des musiques noires.