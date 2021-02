PLUG IN Spécial The Unreal Story Of Lou Reed by Fred Nevché & French 79

PLUG IN Spécial The Unreal Story Of Lou Reed – Fred Nevché & French 79. L’hommage à une Légende du rock new yorkais, Lou Reed. Au-delà de la voix passionnée, parfois habitée, très apaisante de Fred Nevché et des compositions rock électro ciselées envoutantes de Simon Henner de French 79 “The Unreal Story of Lou Reed“ invite aussi d’autres artistes contemporains a poser des textes comme Blandine Rinkel, Christophe Fiat Ronan Chéneau et Capucine et Simon Johanin. Depuis le début du mois, IN/EX, le label de Grand Bonheur distille une série de singles de “The Unreal Story of Lou Reed“ en attendant l’album en mars 2021. info site : http://grandbonheur.org/ On y retrouve la poésie et la musique du prince de la nuit et des angoisses comme disait le mentor de Lou Reed, Andy Warhol. Le leader du Velvet Underground avait en solo conquit la planète avec son album “Transformer (1972)“ avec les inoubliables « Walk on the wild side » (déambulation urbaine) et « Perfect Day »(balade dans un Parc). Ironie du sort, c’est dans un parc que Lou Reed est mort le 27 octobre 2013, en regardant les arbres, en faisant du tai-chi. Entre écriture, enregistrements, répétitions, résidence et confinement, Fred Nevché présente le projet “The Unreal Story of Lou Reed“ dans Plug in. Bonne écoute !