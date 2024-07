Marseille c’est une grande ville, avec énormément de paysages qui se suffisent à eux même pour définir sa merveille…enfin presque… car sans les Marseillais.es, la ville ne serait pas vivante !

Alors fermez les yeux, et suivez les voix de celles et ceux qui se baladent dans la ville, la visite, la vive… Cet été Grenouille rediffuse la série « Dans les pas de… » , une série de portraits sonores produit par La Fabulerie, et en association avec Radio Grenouille et Zecom. Une série qui plonge dans le cœur de Marseille, entre locaux et « Venants », ou encore jeunes et anciens, et le tout pour vos oreilles !