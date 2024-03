Almevan et Oras Elone vous ont concocté.es un DJset en B2B et introduisent ce nouveau rdv mensuel marseillais des musiques électroniques LGBTI.

F TO MIX est une émission musicale mensuelle dédiée aux musiques électroniques des artistes LGBTI. Cette émission est présentée par Almevan et Aras Elone, deux DJ, productrices, organisatrices de soirées et membres de Discordance, un des collectifs techno queer de Marseille fondé en 2018 et composé de DJ et VJ gouines, trans et féministes.