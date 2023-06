Le site de la Grenouille mue !

Après pas mal de boulot, des heures de tapotages de clavier des mains du Studio 3615 et de nos équipes, le voici enfin !

Notre nouveau site a de nouvelles fonctionnalités qu’on vous laisse découvrir avec appétit :

Vous pouvez désormais écouter le live en un seul clic

Vous pouvez naviguer à travers le site en écoutant nos podcasts

Vous pouvez retrouver facilement toutes les émissions de nos résidentes et résidents.

Vous l’imaginez, un tel site implique des imprévus. On continue à travailler pendant les jours qui viennent pour vous proposer la version finale et définitive.

Alors pas d’inquiétude, si vous ne trouvez plus toutes nos archives, si vous tombez sur notre magnifique page « Erreur 404 », tout va revenir dans l’ordre petit à petit.

On tient aussi à ce que ce site vous aide à mieux comprendre le projet Grenouille-Euphonia dans son ensemble, que vous soyez auditeurice, partenaire, curieux ou curieuse.

On vous laisse avec nos nouveaux logos favoris, et on vous donne rendez-vous ce week-end du 2 et 3 juin pour (re)découvrir nos soirées Radio Grenouille sur le Toit-Terrasse de la Friche Belle de Mai !